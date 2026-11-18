Naukowcy z Mayo Clinic wykryli 70 wariantów genu BRCA2, których nosicielstwo wiąże się z umiarkowanym ryzykiem rozwoju raka piersi. Częściowo zaburzają one funkcję genu, dlatego nazwano je wariantami hipomorficznymi. Wyniki badania opublikowanego w Nature Communications mogą pomóc w dokładniejszej ocenie indywidualnego ryzyka oraz doborze metod obserwacji i profilaktyki, informuje News-Medical.

Ocena ryzyka w ciągu życia

Naukowcy zbadali wpływ tych zmian genetycznych na funkcjonowanie BRCA2, a także przeanalizowali dane z testów genetycznych dużej liczby osób badanych pod kątem dziedzicznych zespołów nowotworowych. Według ich szacunków u osób, które odziedziczyły określone warianty, ryzyko raka piersi w ciągu życia wynosi od 20% do 25%.

Dla porównania, nosiciele częstszych szkodliwych wariantów BRCA2 mają szacowane ryzyko w ciągu życia na poziomie 50–70%. Ze względu na niższy poziom ryzyka zmiany te sklasyfikowano również jako warianty patogenne o obniżonej penetracji. Oznacza to, że nie wszystkie patogenne zmiany BRCA2 wiążą się z takim samym prawdopodobieństwem zachorowania.

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Badania przesiewowe i możliwe leczenie

Autorzy wskazali, że nosiciele takich wariantów mogą spełniać kryteria regularnej mammografii i rezonansu magnetycznego piersi oraz odnieść korzyści z takiej obserwacji. Dokładniejsza ocena ryzyka może być również ważna podczas rozmów z lekarzami o operacjach zmniejszających ryzyko.

Naukowcy osobno sprawdzili, czy guzy związane z hipomorficznymi wariantami BRCA2 mogą być wrażliwe na inhibitory PARP — klasę leków celowanych, które utrudniają naprawę uszkodzonego DNA w komórkach nowotworowych. Uzyskane dane wskazują, że część takich guzów może reagować na tę terapię; o zasadności leczenia u konkretnego pacjenta może decydować badanie guza.

Prace wykonano wspólnie z badaczami z Ambry Genetics. Zespół nadal identyfikuje i charakteryzuje hipomorficzne warianty BRCA1 i BRCA2 związane z dziedzicznym ryzykiem raka piersi.

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