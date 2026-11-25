Zespół Mass General Brigham Cancer Institute wykrył dodatkowe mutacje genu PIK3CA, które mogą sprzyjać oporności hormonoreceptor-dodatniego przerzutowego raka piersi na badane leki. Jak podaje News-Medical, wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Cancer Discovery.

Analiza DNA 32 pacjentów

Naukowcy przeanalizowali krążące we krwi DNA guza przed leczeniem i po leczeniu u 32 pacjentów z hormonoreceptor-dodatnim przerzutowym rakiem piersi z mutacjami PIK3CA. Uczestnicy otrzymywali badane inhibitory PI3Kα — inawolisyb lub terzolizyb.

Leki te wiążą się z enzymem PI3Kα w innym miejscu niż zatwierdzone inhibitory PI3Kα. Według autorów pracy obecnie zatwierdzone leki są mniej selektywne i mogą powodować istotne działania niepożądane.

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Mutacje w pobliżu miejsca wiązania

Wiele wtórnych mutacji PIK3CA, które pojawiły się u pacjentów po terapii, koncentrowało się w pobliżu miejsca, z którym wiążą się nowe leki. W modelach komórkowych badacze sprawdzili te zmiany i określili mutacje prowadzące do nabytej oporności.

W modelach laboratoryjnych połączenie niskich dawek zatwierdzonych inhibitorów PI3Kα z badanymi lekami selektywnymi wobec zmutowanego enzymu hamowało oporne komórki nowotworowe. U myszy takie połączenie zapewniało dłuższe hamowanie guzów niż każde z tych podejść stosowane osobno.

Onkolog Dejan Juric, jeden ze starszych autorów badania, zaznaczył, że wykryte zmiany mogą potencjalnie pomóc śledzić pojawianie się dodatkowych mutacji PIK3CA podczas leczenia, oceniać prawdopodobieństwo postępu choroby oraz rozważać przejście na inne opcje terapii. Inhibitory PI3Kα nowej generacji są obecnie badane w badaniach klinicznych fazy II i III w leczeniu hormonoreceptor-dodatniego/HER2-ujemnego raka piersi oraz innych powszechnych nowotworów.

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