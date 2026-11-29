Prokuratura wojskowa Sił Obronnych Izraela poinformowała rodzinę Netanela Szkruna, który zginął po strzelaninie w pobliżu Newe-Cuf na Zachodnim Brzegu, o zamiarze zażądania kary śmierci dla podejrzanego. Jerusalem Post o tym informuje.

Oskarżenie według zaktualizowanych przepisów

Według publikacji może to być pierwszy akt oskarżenia po wprowadzeniu w maju zmian do Rozporządzenia w sprawie przepisów bezpieczeństwa. Zmiany przewidują obowiązkowy wyrok śmierci dla osób uznanych za winne umyślnego spowodowania śmierci na podstawie artykułu 209(a1).

Jednocześnie Siły Obronne Izraela oświadczyły, że sąd wojskowy orzeka karę dożywotniego pozbawienia wolności, jeśli wyjątkowe okoliczności nie wymagają innej decyzji.

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Strzelanina w pobliżu źródła

Według wersji wojskowych w przeddzień Jom Kipur podejrzany przybył do źródła Ein Raje w pobliżu Newe-Cuf i otworzył ogień do znajdujących się tam osób. Po przybyciu funkcjonariusza służby bezpieczeństwa doszło do wymiany ognia, podczas której podejrzany został ranny i opuścił miejsce zdarzenia.

Ratownik medyczny służby Magen David Adom poinformował, że poszkodowanego w wieku około 30 lat znaleziono nieprzytomnego w samochodzie z kilkoma ranami postrzałowymi. Medycy przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, przywrócili mu tętno i przetransportowali go helikopterem do Centrum Medycznego Rabina — kampusu Beilinson w Petach Tikwie, gdzie później zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Według Sił Obronnych Izraela podejrzanego później znaleziono w szpitalu w rejonie Ramallah, zatrzymano go i przesłuchano przez siły bezpieczeństwa.

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