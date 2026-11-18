Źródła wojskowe poinformowały o postępach armii Sudanu w trzech rejonach — Anadolu Agency
Armia sudańska i sprzymierzone z nią siły posunęły się naprzód w trzech rejonach stanu Kordofan Zachodni w Sudanie, podczas gdy paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) wycofały się. Poinformowała o tym agencja Anadolu, powołując się na źródła wojskowe.
Operacje w Kordofanie Zachodnim
Według źródeł wojskowi prowadzili operacje oczyszczania w wioskach rejonu Al-Huwai, a także na terenach na północ i wschód od Al-Nuhud i Abu Zabad. W poniedziałek rzecznik sił operacji specjalnych armii Mohamed Didan oświadczył, że wojskowi przejęli kontrolę nad Al-Saatat, położonym na północny wschód od Abu Zabad.
Według Didana Abu Zabad ma strategiczne znaczenie, ponieważ łączy północną i południową część Kordofanu Zachodniego. Sudańscy urzędnicy poinformowali, że postępy nastąpiły po zajęciu przez armię Al-Huwai w piątek. Al-Huwai leży około 100 kilometrów od Al-Nuhud.
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Potrzeba pomocy humanitarnej
Lokalny Komitet Nadzwyczajny Dar Hamar wezwał do dostarczenia do Al-Huwai żywności, leków i zapasów awaryjnych. Komitet oświadczył, że armia odzyskała kontrolę nad ośmioma obszarami administracyjnymi, i wezwał władze stanowe oraz handlarzy do skierowania do tego rejonu konwojów z zaopatrzeniem.
Wojna między armią sudańską a RSF trwa od kwietnia 2023 roku i, według źródła, pochłonęła dziesiątki tysięcy ofiar. Według najnowszej regionalnej oceny Agencji ONZ ds. Uchodźców konflikt doprowadził do przymusowego przesiedlenia około 11,4 mln osób.