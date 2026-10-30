Jemeńskie wojsko poinformowało, że ugrupowanie Huti w piątek wystrzeliło pociski balistyczne w kierunku Międzynarodowego Portu Lotniczego w Adenie oraz pałacu prezydenckiego Maashiq w południowym jemeńskim mieście Aden. Poinformował o tym w oświadczeniu rzecznik jemeńskich sił zbrojnych Majed Abdullah al-Nuzaili, podaje Anadolu Agency.

Cele odpalenia rakiet

Według rzecznika celami odpalenia były Międzynarodowy Port Lotniczy w Adenie oraz pałac prezydencki Maashiq.

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Poprzedni atak na lotnisko

Informacje o nowych atakach pojawiły się dzień po wznowieniu działalności lotniska w Adenie. Wcześniej jego działalność została tymczasowo wstrzymana po rakietowym ataku Huti w środę.

Według władz Jemenu w wyniku środowego ataku rannych zostało dwóch cywilów, a lotnisko doznało uszkodzeń. Na pasie startowym przeprowadzono awaryjne prace naprawcze. Anadolu Agency również podaje, że atak zakłócił wykonywanie lotów.

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