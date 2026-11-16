Izraelskie wojsko zablokowało żydowskim rodzinom drogę dojazdową do kompleksu domów w pobliżu Jerycha na Zachodnim Brzegu Jordanu. Mieszkańcom odebrano również broń wydaną przez Siły Obronne Izraela, informuje „Jerusalem Post”.

Wcześniej w tym miesiącu 13 żydowskich rodzin, bez koordynacji ani zgody wojska, zamieszkało w ośmiu budynkach na obrzeżach Jerycha. Izraelska Administracja Cywilna bada legalność zakupu nieruchomości oraz prawa własności do niej, które nie zostały jeszcze ustalone.

Środki bezpieczeństwa

Dowództwo Centralne izraelskiej armii uznało, że ze względów bezpieczeństwa rodziny nie wymagają natychmiastowej ewakuacji. Jednocześnie jego dowódca, generał major Avi Bluth, postanowił nie podejmować kroków, które mogłyby legitymizować jednostronne osiedlenie.

Wojsko wprowadziło na miejscu „ograniczone środki bezpieczeństwa”. W szczególności najbliższy posterunek wojskowy wzmocniono z jednostki wielkości drużyny do plutonu, a mieszkańcom odebrano broń wydaną przez armię. Służby bezpieczeństwa zintensyfikowały zbieranie danych wywiadowczych w związku z obawami przed możliwymi atakami.

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Ograniczenia dostępu

Jednostki inżynieryjne Dowództwa Centralnego zablokowały tym rodzinom dostęp do drogi prowadzącej do Strefy A, aby nie korzystały z tras obarczonych wysokim ryzykiem ataków. Według dowództwa wjazd do Strefy A jest dla mieszkańców zakazany.

Dostęp do kompleksu jest dozwolony wyłącznie ze Strefy C przez strefę ćwiczeń ogniowych Policji Granicznej i po koordynacji z nią. Wojsko przestało również eskortować cywilów do rejonu kompleksu, choć w pierwszych dniach po osiedleniu dochodziło do takich przypadków.

Ponadto Avi Bluth nakazał nie dopuścić do samowolnego zasiedlenia sąsiednich budynków należących do dwóch rodzin beduińskich. Opuściły one te budynki z obawy przed eskalacją napięcia w pobliżu Jerycha. Rzecznik armii oświadczył, że chodzi o nielegalną zabudowę w Strefie C, w odniesieniu do części której trwają procedury egzekucyjne i obowiązują nakazy rozbiórki.

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