Kanadyjskie wojsko oświadczyło, że pożar w bazie wojskowej Wainwright w prowincji Alberta, w którym zginęło czterech żołnierzy, został spowodowany ćwiczeniami z użyciem bojowych granatów. Kolejnych 39 wojskowych odniosło obrażenia, z czego 27 hospitalizowano.

Silny wiatr nasilił pożar

Jak informuje Al Jazeera, ogień wybuchł na strzelnicy granatników podczas sobotnich ćwiczeń wojskowych. Dowódczyni Grupy Żandarmerii Wojskowej Kanadyjskich Sił Zbrojnych, generał brygady Vanessa Hanrahan, powiedziała, że zmiana kierunku i prędkości wiatru znacząco nasiliła pożar.

Płomienie rozprzestrzeniły się na inny obszar szkoleniowy bazy. Jak powiedziała Hanrahan, strażacy nie mogli bezpośrednio gasić ognia, ponieważ powstał on w „stałej strefie zagrożenia” strzelnicy.

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Przygotowania do rozmieszczenia na Łotwie

Pożar rozprzestrzenił się podczas intensywnego szkolenia bojowego z udziałem kompanii Charlie 3. batalionu lekkiej piechoty Księżniczki Patrycji. Około 84 żołnierzy rozdzielono między strzelnicę granatników a obszar, na którym ćwiczyli ataki na pozorowane pozycje przeciwnika. Ogień dotarł do drugiego obszaru.

Żołnierze i rezerwiści uczestniczyli w ćwiczeniach przed planowanym rozmieszczeniem na Łotwie, gdzie siły kanadyjskie prowadzą swoją największą międzynarodową operację wojskową. Baza Wainwright jest jedną z największych baz Kanadyjskich Sił Zbrojnych i regularnie gości ćwiczenia z udziałem wojskowych z państw NATO.

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