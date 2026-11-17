Kilka rosyjskich samolotów wojskowych państwa-agresora na krótko weszło we wtorek rano do południowokoreańskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej. W odpowiedzi południowokoreańskie siły powietrzne rozmieściły myśliwce, podał Korea Herald, powołując się na Połączony Komitet Szefów Sztabów tego kraju.

Samoloty nie naruszyły przestrzeni powietrznej

Południowokoreańskie wojsko wykryło rosyjskie samoloty jeszcze przed ich wejściem do strefy identyfikacji obrony powietrznej. Myśliwce rozlokowano, aby być gotowym na możliwe nieprzewidziane okoliczności.

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Rosyjskie samoloty później opuściły strefę, nie naruszając przestrzeni powietrznej Korei Południowej. Strefa identyfikacji obrony powietrznej nie jest częścią terytorialnej przestrzeni powietrznej: ustanawia się ją, aby zagraniczne samoloty identyfikowały się i unikały przypadkowych kolizji. Rosja i Chiny nie uznają jurysdykcji Korei Południowej nad tą strefą, powołując się na brak podstaw w prawie międzynarodowym.

Poprzednie wejścia do strefy

Około trzech miesięcy temu kilka rosyjskich samolotów wojskowych również weszło do strefy nad Morzem Wschodnim, a następnie ją opuściło. Korea Południowa także wtedy rozmieściła myśliwce. W czerwcu blisko dziesięć chińskich i rosyjskich samolotów wojskowych weszło do strefy i ją opuściło nad wschodnimi i południowymi wodami kraju podczas prawdopodobnych wspólnych ćwiczeń. Następnie Seul wyraził obu stronom zdecydowany protest drogą dyplomatyczną w związku z nieuprawnionym wejściem.

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