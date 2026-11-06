Nigeryjskie wojsko oświadczyło, że nie zawarło porozumienia o zawieszeniu broni z Boko Haram, Państwem Islamskim w Afryce Zachodniej (ISWAP) ani innymi grupami zbrojnymi. Rzecznik Dowództwa Obrony, generał major Samaila Uba, powiedział podczas briefingu w Abudży, że nie ma żadnego zawieszenia broni.

Jak podaje Anadolu Agency, dowództwo poinformowało, że wojsko będzie kontynuować operacje przeciwko grupom zagrażającym bezpieczeństwu publicznemu, a także przeciwko porywaczom i innym sieciom przestępczym. Dowództwo Obrony zaznaczyło, że wobec przestępców będą podejmowane działania w ramach zgodnych z prawem operacji wojskowych lub zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności.

Doniesienia o możliwych negocjacjach

Oświadczenie wojska pojawiło się po wrześniowym materiale The New Humanitarian. Powołując się na trzech rozmówców mających kontakty wśród wysokich rangą członków grup zbrojnych, publikacja twierdziła, że rząd rzekomo zawarł tymczasowy rozejm z frakcją Boko Haram kierowaną przez Ibrahima Bakurę Doro.

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Według tych danych rzekome porozumienie obowiązywało od czerwca po negocjacjach, które doprowadziły do uwolnienia 360 cywilów uprowadzonych ze społeczności Ngoshe w stanie Borno na północnym wschodzie kraju. Mowa była również o możliwej wypłacie bojownikom 5 mld nair, czyli około 3,7 mln dolarów. Rząd Nigerii zaprzeczył dokonaniu takiej płatności.

Operacje we wrześniu i październiku

Uba poinformował, że we wrześniu i październiku wojsko przeprowadziło 588 operacji bezpieczeństwa. Według jego słów unieszkodliwiono 435 terrorystów i bandytów, zatrzymano 809 podejrzanych, a 198 powstańców poddało się.

Wojsko uratowało również 717 porwanych osób i przejęło 5 666 sztuk broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych, powiedział rzecznik Dowództwa Obrony. Siły zbrojne śledzą bojowników, którzy opuszczają swoje tradycyjne bastiony, aby nie dopuścić do utworzenia przez nich baz w innych częściach Nigerii.

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