Sąd wojskowy garnizonu w Gomie w prowincji Kiwu Północne w Demokratycznej Republice Konga skazał na karę śmierci 66 wojskowych. Jak informuje Anadolu Agency, powołując się na radio ONZ Radio Okapi, uznano ich za winnych w trzech punktach oskarżenia, w tym tchórzostwa w obliczu wroga.

Wyrok w sprawie ponad 70 wojskowych

Sprawa dotyczyła ponad 70 żołnierzy 3415. pułku armii kongijskiej. Czterech oskarżonych uniewinniono, a kolejnego skazano na 10 lat więzienia. Wśród postawionych zarzutów wymieniono również bunt i niewykonanie rozkazów.

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Aresztowania w Walikale

Według źródła skazani wojskowi zostali zatrzymani 20 października na terenie Walikale, gdzie mieli rzekomo dopuścić się zarzucanych im czynów. Armia oświadczyła, że proces miał częściowo na celu wzmocnienie dyscypliny w siłach zbrojnych w obliczu kryzysu bezpieczeństwa na wschodzie kraju.

W październiku inny sąd wojskowy w DR Konga skazał na karę śmierci 27 żołnierzy za tchórzostwo po ich odwrocie z linii frontu podczas walk z rebeliantami AFC/M23. Według lokalnych źródeł na wschodzie kraju trwają starcia między siłami rządowymi a koalicją Refoundation of the Nation (FRN), do której należy M23.

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