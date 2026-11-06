Emisje CO₂ w Chinach spadły o 3,1% w trzecim kwartale — OilPrice
Emisje dwutlenku węgla w Chinach spadły w trzecim kwartale roku o 3,1% z powodu ograniczenia zużycia paliw w przemyśle. Informuje o tym OilPrice, powołując się na Reutersa, który cytuje fińskie Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA).
Mniej ropy i paliw transportowych
Według szacunków CREA zużycie ropy w Chinach spadło o 4% w ciągu trzech miesięcy. Wykorzystanie paliw w sektorze transportowym zmniejszyło się jeszcze wyraźniej — o 9%.
W trzecim kwartale zużycie węgla również zmniejszyło się o 3,3%. Jednocześnie spadła skala wymuszonego ograniczania produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe i słoneczne.
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Trend trwa od ponad dwóch lat
Analitycy CREA zauważyli, że gwałtowny spadek emisji CO₂ kontynuuje trend stabilnych lub spadających wskaźników, który rozpoczął się w marcu 2024 roku i trwa od ponad dwóch lat.
CREA osobno poinformowało, że od marca do sierpnia Chiny ograniczyły import ropy i gazu oraz w większym stopniu polegały na alternatywnych źródłach energii, w tym wietrze i słońcu. Według szacunków centrum pozwoliło to zaoszczędzić 9,1 mld dolarów na imporcie ropy i gazu.