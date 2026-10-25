W 10 krajach, w tym w Kambodży, liczba przypadków uprowadzenia lub przetrzymywania obywateli Korei Południowej w 2025 roku wzrosła ponad dwukrotnie — do 553 wobec 246 rok wcześniej. Najwięcej takich przypadków odnotowano w Kambodży — 510, podaje Korea Herald, powołując się na dane południowokoreańskiego MSZ i Narodowej Agencji Policji, które uzyskał poseł Kim Jun-hwan.

Wzrost liczby incydentów

Łączna liczba incydentów z udziałem obywateli Korei Południowej w tych 10 krajach wzrosła o 48,3% — z 2708 w 2024 roku do 4016 w 2025 roku. Statystyki obejmowały również zgłoszenia utraty mienia, utraty kontaktu z osobami oraz możliwych zaginięć.

Badanie objęło Rosję, Demokratyczną Republikę Konga, Kambodżę, Tajlandię, Chiny, Salwador, Meksyk, Liban, Iran i Laos. Są to kraje, w odniesieniu do których Korea Południowa najczęściej wydawała ostrzeżenia dla podróżnych w ciągu ostatnich pięciu lat.

Największą łączną liczbę incydentów zarejestrowano w Chinach — 1580 wobec 1133 rok wcześniej. W Tajlandii wskaźnik wzrósł z 755 do 1101. W Kambodży liczba wszystkich odnotowanych incydentów zwiększyła się z 348 do 917 — o 569 przypadków, co stanowi 43,5% całkowitego wzrostu w 10 krajach.

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Sytuacja w Kambodży

W Kambodży liczba przypadków uprowadzenia lub przetrzymywania wzrosła z 221 do 510. Liczba zgłoszeń możliwych zaginięć wyniosła 170 wobec dziewięciu w 2024 roku, a przypadków utraty kontaktu — 124 wobec 52.

We wszystkich 10 krajach liczba zgłoszeń utraty kontaktu wzrosła z 248 do 617, a zgłoszeń możliwych zaginięć — z 39 do 188. Liczba zgłoszeń utraty mienia wzrosła z 730 do 1080.

Wspólna jednostka policyjna

Wspólna jednostka policyjna utworzona w Kambodży w grudniu uwolniła ośmiu obywateli Korei Południowej z kompleksów przestępczych. Zatrzymano również 107 podejrzanych, w tym domniemanych członków organizacji oszustw. W skład jednostki wchodzi siedmiu południowokoreańskich i 12 kambodżańskich policjantów.

W lipcu jednostka wraz z południowokoreańskimi dyplomatami uwolniła obywatela Korei Południowej przetrzymywanego w Sihanoukville. Operację przeprowadzono po zgłoszeniu rodziny; zatrzymano dwóch podejrzanych.

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