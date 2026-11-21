Tottenham pokonał Ipswich 2:0 w meczu Premier League na stadionie Tottenham Hotspur Stadium. 18-letni Luca Williams-Barnett, który po raz pierwszy wyszedł w podstawowym składzie pierwszej drużyny, otworzył wynik w 15. minucie, a w 51. minucie asystował przy golu Dominica Solanke. O meczu poinformował The Guardian.

Gol i asysta

Williams-Barnett strzelił po dośrodkowaniu Pedro Porro na dalszy słupek. Wyprzedził Abdula Ouattarę i skierował piłkę do bramki kolanem. Według publikacji piłkarz został najmłodszym strzelcem Tottenhamu w Premier League od czasów Garetha Bale’a w 2007 roku.

W drugiej połowie Williams-Barnett przedarł się lewą stroną, minął Darnella Furlonga i podał do Solanke, który zdobył drugą bramkę. Dla napastnika był to pierwszy gol na tym stadionie od marca.

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Przewaga gospodarzy

Tottenham utrzymywał się przy piłce przez 64% czasu gry i oddał osiem celnych strzałów wobec trzech Ipswich. Mohammed Kudus w pierwszej połowie trafił w słupek po rzucie wolnym, a James Maddison nie zdołał pokonać bramkarza Christiana Waltona.

Główny trener Tottenhamu Roberto De Zerbi oglądał mecz z trybun, odbywając karę jednomeczowej dyskwalifikacji. Zwycięstwo było dla jego zespołu czwartym w ostatnich pięciu meczach ligowych.

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