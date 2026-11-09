Wimborne Town, klub z siódmego poziomu rozgrywkowego, zagra u siebie z Bradford City w drugiej rundzie FA Cup. W pierwszej rundzie drużyna pokonała występujące w League Two Crawley Town, strzelając dwa gole, i po raz pierwszy awansowała do drugiej rundy turnieju.

Rywal z League One

Bradford City przystępuje do meczu po zwycięstwie 7:0 nad Marine. Klub zajmuje siódme miejsce na trzecim poziomie rozgrywkowym. O wynikach losowania drugiej rundy informuje BBC Sport.

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W innym meczu drugiej rundy Dover Athletic zmierzy się z Leicester City, byłym zdobywcą Premier League i FA Cup. Salisbury, które w poprzednim spotkaniu rozgromiło Sholing 6:0, podejmie Blackpool na stadionie Ray Mac.

Inne pary i nagrody pieniężne

AFC Fylde podejmie Luton Town, prowadzone przez Jacka Wilshere'a, a Guiseley AFC z siódmego poziomu zmierzy się z Notts County z League One. Mecze drugiej rundy zaplanowano na weekend rozpoczynający się w piątek 4 grudnia. Zwycięzcy otrzymają 79 500 funtów nagrody, natomiast przegrywającym klubom zagwarantowano 21 200 funtów.

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