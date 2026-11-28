Skrzydłowy reprezentacji Walii Louis Rees-Zammit nie zagra w końcowym meczu Nations Championship z Japonią z powodu choroby. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 28 listopada, na Allianz Stadium w Twickenham.

Zmiany w składzie Walii

Według BBC Sport, 25-letni Rees-Zammit początkowo został w czwartek włączony do wyjściowego składu. Zastąpi go skrzydłowy Scarlets Ellis Mee, a zawodnik Ospreys Tom Rogers został dodany do ławki rezerwowych.

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Rugbysta Bristolu wcześniej wychodził w wyjściowym składzie we wszystkich trzech listopadowych meczach reprezentacji Walii. Zdobył przyłożenie w wygranym 35:28 meczu z Nową Zelandią. Rees-Zammit podał także piłkę, po której Blair Murray zdobył przyłożenie w przegranym przez Walijczyków 26:29 meczu z Australią.

Walka o dziewiąte miejsce

Reprezentacje Walii i Japonii zajęły piąte miejsca w swoich sekcjach Nations Championship i w bezpośrednim meczu będą walczyć o dziewiątą pozycję w turnieju. Louis Rees-Zammit rozegrał 46 meczów międzynarodowych w reprezentacji Walii.

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