Skrzydłowy reprezentacji Anglii w rugby Immanuel Feyi-Waboso opuści resztę Championshipu Narodów z powodu kontuzji kostki, której doznał w meczu z Australią. Informuje o tym BBC Sport.

23-letni zawodnik doznał urazu w pierwszej połowie wygranego przez Anglię meczu z Australią, zakończonego wynikiem 45:22. Do zdarzenia doszło w 32. minucie po szarży typu hip-drop wykonanej przez australijskiego młynarza Angusa Bella. Bell otrzymał za tę szarżę żółtą kartkę. Po przerwie Feyi-Waboso na skrzydle zastąpił Henry Pollock, który zazwyczaj gra w formacji młyna.

Osłabienia przed meczem z Japonią

W najbliższym meczu z Japonią reprezentacja Anglii nie będzie mogła również liczyć na środkowego Seba Atkinsona, napastnika Olliego Chessuma i obrońcę George'a Furbanka. Atkinson ma problem z biodrem, Chessum doznał urazu barku, a Furbank opuści co najmniej mecz z Japonią z powodu dyskomfortu w pachwinie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doświadczony skrzydłowy młyna Tom Curry również nie zagra tej jesieni, ponieważ odczuwał dyskomfort w biodrze. Z powodu nieobecności Atkinsona Anglia może potrzebować nowego zestawienia środkowych: na pozycji wewnętrznego środkowego mogą zagrać Fraser Dingwall lub Max Ojomoh.

Zmiany w składzie

Do 36-osobowego składu powołano Maksa Hicksa z Newcastle, który nie ma jeszcze występów w reprezentacji, a także Jacka Kenninghama z Harlequins. Do kadry weszli również łącznik młyna Archie McParland, środkowy Max Ojomoh oraz skrzydłowi Noah Caluori i Tobias Elliott.

Po meczu z Japonią na Twickenham Anglicy zagrają 21 listopada z Nową Zelandią na Allianz Stadium. Finałowy weekend Championshipu Narodów odbędzie się od 27 do 29 listopada.

Czytaj nas na