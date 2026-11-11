W polskim Zawierciu trener Aluronu CMC Warty Michał Winiarski powiedział, że obecnie nie uważa ani Kamila Rychlickiego, ani Bartłomieja Bołądzia za bezdyskusyjnego pierwszego atakującego. Według niego obaj siatkarze muszą być gotowi do wejścia na boisko i zastępowania się nawzajem w zależności od formy. Informuje o tym Interia Sport.

Rywalizacja o miejsce w wyjściowym składzie

Rychlicki reprezentuje reprezentację Włoch. Urodził się w Luksemburgu i wcześniej występował w reprezentacji tego kraju. Do Warty dołączył po grze w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, gdzie został najskuteczniejszym zawodnikiem ligi.

Sezon w wyjściowym składzie zespołu z Zawiercia rozpoczął Bołądź, który latem prezentował dobrą formę w reprezentacji Polski prowadzonej przez Nikolę Grbicia. Rychlicki cztery razy wychodził w wyjściowej szóstce po tym, jak przez pewien czas pozostawał wśród rezerwowych.

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Włoski siatkarz określił tę sytuację jako nietypową dla siebie, ponieważ w poprzednich zespołach miał stałe miejsce w podstawowym składzie. Jednocześnie uważa rywalizację za korzystną: na treningach zespół ma dwie silne szóstki.

Mecz z Resovią

Po porażce z GKS-em Katowice i niepowodzeniu w meczu o AL-KO Superpuchar Polski Warta poprawiła wyniki. W spotkaniu z Asseco Resovią Rzeszów zespół wygrał 3:0, a Rychlicki zdobył 13 punktów i zaliczył cztery asy.

W tym momencie klub z Zawiercia zajmował drugie miejsce w tabeli, ustępując jedynie niepokonanej Bogdance LUK Lublin. Następny mecz Warta miała rozegrać 14 listopada ze Stilonem Gorzów, który był na 11. miejscu. Rychlicki zaznaczył, że dla niego i Bołądzia kluczową cechą w trakcie sezonu będzie cierpliwość, ponieważ zespół będzie potrzebował obu atakujących.

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