Piłkarz Realu Madryt Vinícius Júnior nagrał wiadomość wideo dla 13-letniego Zahera z Sudanu, który stracił obie nogi w wyniku uderzenia drona w Chartumie, i zaprosił go na wspólne obejrzenie meczu madryckiego klubu. Poinformowało o tym BBC News.

Zaher obejrzał wiadomość w Kairze, gdzie wraz z matką przez niemal rok przechodził leczenie, operacje i rehabilitację. W nagraniu brazylijski zawodnik powiedział, że zna historię chłopca, życzył mu powrotu do piłki nożnej i odnalezienia szczęścia. Zaher odpowiedział, że słowa piłkarza bardzo go podniosły na duchu i ma nadzieję, że pewnego dnia otrzyma wizę, aby przyjąć zaproszenie.

Leczenie i protezy

Chłopiec stracił nogi w 2024 roku, gdy wraz z matką znalazł się w Chartumie w strefie walk między sudańską armią a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia. Rodzina nie miała pieniędzy, aby wyjechać z miasta, i sprzedawała na ulicy soczewicę, by przetrwać. Po uderzeniu drona Zaherowi amputowano obie nogi.

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Po materiale BBC o chłopcu brytyjska prawniczka sudańskiego pochodzenia Dana Latif pomogła zorganizować internetową zbiórkę na jego leczenie. Kampania zebrała 45 tys. funtów szterlingów, czyli około 60 tys. dolarów. Zaher i jego matka nie mieli paszportów, a ich akty urodzenia zostały zniszczone podczas wojny, jednak później udało im się wyjechać do Egiptu.

Powrót do Chartumu

W Kairze Zaher przeszedł dodatkową operację, fizjoterapię i nauczył się korzystać z protez. Znów może chodzić i kopać piłkę. Lekarka Bintelmuna Elteyeb, która uczestniczyła w jego leczeniu, powiedziała, że chłopiec stał się znacznie bardziej pewny siebie i częściej się uśmiecha.

Zaher i jego matka wrócili już do Chartumu i mają nadzieję, że będą mogli dostosowywać protezy w miarę jego wzrostu. Według UNICEF w Sudanie ponad 17 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. Organizacja zdołała potwierdzić, że co najmniej 4 300 dzieci zginęło lub doznało okaleczeń, choć rzeczywista liczba jest prawdopodobnie wyższa.

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