Analiza danych 340 924 dorosłych uczestników brytyjskiego projektu UK Biobank wykazała, że umiarkowane spożycie wina wiązało się z niższym ryzykiem zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Jednocześnie spożywanie piwa, cydru lub mocnego alkoholu nawet w niewielkich ilościach powiązano z podwyższonym ryzykiem takiego zgonu, informuje ScienceDaily.

Dane ponad 340 tysięcy uczestników

Naukowcy przeanalizowali informacje o osobach, które dołączyły do UK Biobank w latach 2006–2022. Na początku uczestnictwa wypełniały one ankiety dotyczące diety i spożywania alkoholu. Badacze podzielili respondentów według ilości spożytego czystego alkoholu, a nie liczby kieliszków czy butelek, ponieważ napoje mają różną zawartość alkoholu.

Stan zdrowia uczestników obserwowano średnio przez ponad 13 lat. W grupie o wysokim poziomie spożycia alkoholu ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny było o 24% wyższe, ryzyko zgonu z powodu raka — o 36% wyższe, a z powodu chorób serca — o 14% wyższe niż wśród osób, które nie spożywały alkoholu lub robiły to rzadko. Związek ten stwierdzono niezależnie od dominującego rodzaju napoju.

Różnice według rodzaju napoju

Najistotniejsza różnica pojawiła się wśród osób o niskim i umiarkowanym poziomie spożycia. U tych, którzy pili wino w takich ilościach, odnotowano niższe ryzyko zgonu. W szczególności w grupie umiarkowanego spożycia wina ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych było o 21% niższe niż u osób, które nie piły alkoholu lub spożywały go rzadko.

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Natomiast nawet niskie spożycie piwa, cydru czy mocnych napojów powiązano z ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych wyższym o 9%. Wskaźniki te odzwierciedlają względną różnicę między grupami, a nie bezwzględne prawdopodobieństwo zgonu dla pojedynczej osoby.

Badanie nie dowodzi ochronnego działania wina

Autorzy podkreślają, że praca ma charakter obserwacyjny i nie ustala związku przyczynowo-skutkowego. Niższe ryzyko wśród osób pijących wino może być związane nie tylko z samym napojem, lecz także ze sposobem jego spożywania, dietą i innymi nawykami. Badacze uwzględnili w analizie wiek, okoliczności społeczno-ekonomiczne, styl życia oraz wskaźniki zdrowia kardiometabolicznego, jednak ankiety odzwierciedlały spożywanie alkoholu wyłącznie na początku badania.

Naukowcy zaznaczyli również, że uczestnicy UK Biobank mogą ogólnie być zdrowsi niż populacja jako całość. Wyniki przedstawiono na dorocznej sesji naukowej American College of Cardiology ACC.26. Autorzy podkreślili, że uzyskane dane nie są podstawą, by zacząć pić wino dla zdrowia serca.

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