Karolina Gongadze, absolwentka Krasnodarskiego Państwowego Instytutu Kultury, oświadczyła, że na rosyjskiej uczelni istnieje lista krajów, których tańców studenci choreografii nie mogą wystawiać w projektach dyplomowych. Opowiedziała o tym w nagraniu na Instagramie, informuje Meduza.

Tańce gruzińskie i mołdawskie

Tematem pracy dyplomowej Gongadze był tradycyjny folklor we współczesnej gruzińskiej sztuce choreograficznej. Jak powiedziała, temat został zatwierdzony i rozpoczęła nad nim pracę, jednak później poinformowano ją, że mogą nie zezwolić na wystawienie tańca gruzińskiego w praktycznej części projektu. Jako powód podano, że Gruzja rzekomo jest nieprzyjazna wobec Rosji. W nagraniu nie sprecyzowano, kto dokładnie jej to przekazał.

Według Gongadze Gruzja ostatecznie nie znalazła się na liście krajów, których tańców nie można wystawiać w instytucie. Jednocześnie jedna z jej koleżanek z grupy, jak twierdziła, nie mogła wystawić tańca mołdawskiego.

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Odwołany występ i ukraińskie tańce

Gongadze powiedziała również, że wykładowca niedawno poprosił ją o przygotowanie tańca ormiańskiego na festiwal w listopadzie. Występ został później odwołany z powodu twierdzeń, że Rosja i Armenia nie są przyjaciółmi. Dodała, że w 2022 roku studentom, którzy już przygotowali ukraińskie tańce do projektów dyplomowych, nie pozwolono ich zaprezentować.

W nagraniu nie sprecyzowano, czy lista ma charakter oficjalny i została zatwierdzona przez administrację instytutu, czy też jest nieformalna. Nie wiadomo również, kiedy dokładnie ją wprowadzono ani kiedy Gongadze ukończyła studia. Nagranie nie jest już dostępne na Instagramie: mogło zostać ukryte lub usunięte, a przyczyna jest nieznana. Instytut nie skomentował nagrania.

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