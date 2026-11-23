Amerykańskie stany Wirginia i Oregon złożyły pozwy przeciwko powiązanej z Elonem Muskiem firmie SpaceX Super Intelligence Corp w związku z modelem AI Grok. W pozwach twierdzi się, że firma czerpała zyski z funkcji, która rzekomo umożliwiała tworzenie ze zdjęć materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci oraz innych obrazów o charakterze seksualnym bez zgody tych osób.

Jak informuje Channel NewsAsia, są to pierwsze pozwy stanów przeciwko firmie w związku z podobnymi zarzutami. Wcześniej kilku prokuratorów generalnych stanów ogłosiło wszczęcie dochodzeń dotyczących Groka. Pozwy są składane do sądów stanowych na podstawie przepisów o ochronie konsumentów. Wirginia i Oregon domagają się odszkodowań, kar oraz nakazów sądowych, które miałyby zobowiązać firmę do zaprzestania domniemanych naruszeń prawa.

Zarzuty dotyczące trybu edycji obrazów

W pozwach oskarżono SpaceX o wprowadzanie konsumentów w błąd co do bezpieczeństwa Groka oraz o brak wystarczających zabezpieczeń. Według powodów firma jednocześnie promowała tak zwany „pikantny tryb”, który pozwalał na generowanie nagich lub seksualizowanych obrazów albo nagrań wideo na podstawie istniejącego zdjęcia osoby.

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W pozwie Wirginii przytoczono dane z badania Center for Countering Digital Hate. Organizacja oszacowała, że od grudnia 2025 roku do stycznia 2026 roku Grok wygenerował i opublikował na X miliony seksualizowanych obrazów, w tym ponad 20 tysięcy obrazów przedstawiających dzieci. Przedstawiciele SpaceX byli niedostępni do komentarza poza godzinami pracy.

Inne sprawy sądowe

SpaceX mierzy się również z ponad tuzinem pozwów od osób, które twierdzą, że Grok tworzył bez ich zgody seksualizowane obrazy ich samych jako nieletnich lub dorosłych. W Wielkiej Brytanii pozew przeciwko firmie złożyła parlamentarzystka Jess Asato po tym, jak użytkownicy Groka stworzyli jej seksualizowane obrazy. Firma zaprzeczała tym zarzutom, twierdząc, że oczywiście fikcyjne treści stworzone przez AI nie mogą naruszać prawa człowieka do prywatności.

W połowie stycznia xAI poinformowała o ograniczeniu edycji obrazów w Groku oraz zablokowaniu generowania obrazów osób w skąpych strojach tam, gdzie jest to nielegalne. Według Reutersa na początku lutego, już po wprowadzeniu nowych ograniczeń, Grok nadal generował seksualizowane obrazy osób, gdy użytkownicy wyraźnie wskazywali na brak ich zgody.

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