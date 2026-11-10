Wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej ds. suwerenności technologicznej Henna Virkkunen powiedziała podczas szczytu technologicznego Web Summit w Lizbonie w Portugalii, że Unia Europejska powinna współpracować w dziedzinie mikrochipów dla sztucznej inteligencji wyłącznie z bardzo zaufanymi partnerami.

Ochrona krytycznych technologii

Jak informuje Politico, Virkkunen zaliczyła do krytycznych technologii półprzewodniki dla AI, technologie kwantowe, cyberbezpieczeństwo i satelity. Jej zdaniem w takich obszarach technologicznych ważne jest zapobieganie wyciekom technologii i zachowanie tajemnic handlowych w Europie.

Odpowiadając na pytanie o zaufanych partnerów, urzędniczka wskazała Stany Zjednoczone jako tradycyjnie najbliższego partnera UE w kwestiach bezpieczeństwa i technologii. Virkkunen nie sprecyzowała, czy uważa Nvidię za mniej wiarygodną po doniesieniach o możliwej operacji szpiegowskiej przeciwko jej dyrektorowi generalnemu Jensenowi Huangowi.

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Zależność od amerykańskich chipów

Według publikacji Nvidia rozpoczęła wewnętrzne dochodzenie, aby ustalić, czy Huang mógł stać się celem chińskiego wywiadu. Przyznał się do romansu po doniesieniach o związku z szefową singapurskiej firmy centrów danych Megaspeed, którą rząd USA uważa za chińską szpieżkę. Nvidia nie udzieliła natychmiastowego komentarza na zapytanie Politico.

Virkkunen przyznała również, że Europa jest obecnie w znacznym stopniu zależna od chipów AI kilku amerykańskich firm, ponieważ ma ograniczone możliwości samodzielnego projektowania i produkcji takich półprzewodników. UE dąży do rozwoju tych możliwości w ramach Europejskiego aktu w sprawie chipów.

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