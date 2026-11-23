Premier Armenii Nikol Paszynian opublikował projekt nowej konstytucji. Nie ma w nim odniesienia do Deklaracji Niepodległości z 1990 roku, w której preambule wspomniano wspólną rezolucję Armeńskiej SRR i Górskiego Karabachu „O zjednoczeniu”.

Projekt zamieszczono na specjalnej stronie internetowej, na której obywatele będą mogli się z nim zapoznać i zgłosić propozycje. Jak podaje Meduza, usunięcie odniesienia do deklaracji było jednym z warunków Azerbejdżanu dotyczących zawarcia porozumienia pokojowego. Baku uważa to sformułowanie za terytorialne roszczenie Armenii do Górskiego Karabachu.

Brakuje głosów do referendum

Do poddania projektu pod referendum potrzebne jest poparcie co najmniej 70 deputowanych parlamentu. Rządząca partia Kontrakt Obywatelski ma 64 ze 105 mandatów, dlatego Paszynian zwrócił się do opozycji z prośbą o zapewnienie niezbędnych głosów.

20 listopada podczas wystąpienia w parlamencie oświadczył, że poda się do dymisji w ciągu tygodnia, jeśli wyborcy odrzucą nową konstytucję. Premier obiecał również, że nie będzie ubiegał się o nową kadencję w 2031 roku, jeśli dokument zostanie przyjęty.

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Opozycja i warunki Azerbejdżanu

Dwie frakcje opozycyjne — Silna Armenia i Sojusz Armeński — mają łącznie 41 mandatów i już odrzuciły propozycję Paszyniana. Uważają zmiany konstytucyjne za ustępstwo wobec Azerbejdżanu.

Azerbejdżan postawił dwa warunki zawarcia porozumienia pokojowego: rozwiązanie Grupy Mińskiej OBWE, która zajmowała się uregulowaniem konfliktu karabaskiego, oraz zmianę konstytucji Armenii. W sierpniu 2025 roku Armenia i Azerbejdżan wstępnie uzgodniły porozumienie pokojowe podczas spotkania w Waszyngtonie, jednak go nie podpisały.

We wrześniu 2023 roku Azerbejdżan ustanowił pełną kontrolę nad Górskim Karabachem, po czym dziesiątki tysięcy etnicznych Ormian opuściły region. Nieuznawana Republika Artsachu oficjalnie przestała istnieć 1 stycznia 2024 roku. Artsach to historyczna armeńska nazwa regionu.

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