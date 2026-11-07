W Armenii rozpoczęto przygotowawcze prace projektowe dla korytarza handlowego TRIPP, choć umowa operacyjna ze Stanami Zjednoczonymi nie została jeszcze sfinalizowana, a spółka operatorska TRIPP Development nie została jeszcze zarejestrowana. Informuje o tym OilPrice.

W styczniu urzędnicy USA i Armenii ogłosili wstępne porozumienie w sprawie utworzenia TRIPP Development, która ma zarządzać korytarzem. Dokument określił strukturę własnościową tej spółki, jednak strony planowały później uzgodnić szczegóły operacyjne. Pod koniec października parlament Armenii zatwierdził projekt ustawy pozwalający na utworzenie TRIPP Development.

Przygotowanie infrastruktury

Premier Armenii Nikol Paszynian oświadczył 2 listopada, że urzędnicy nie będą czekać na rejestrację spółki i natychmiast rozpoczną przygotowania do realizacji trasy. Po utworzeniu TRIPP Development wyniki tych prac mają zostać przekazane spółce.

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W ramach projektu mogą zostać zbudowane droga samochodowa, linia kolejowa, linie energetyczne i łączność światłowodowa, a także rurociągi energetyczne. TRIPP oznacza Trump Route for International Peace and Prosperity. Korytarz jest kluczowym elementem wstępnego porozumienia pokojowego między Armenią a Azerbejdżanem, zawartego przy mediacji prezydenta USA w sierpniu 2025 roku. Ma przebiegać przez terytorium Armenii i połączyć Azerbejdżan z eksklawą Nachiczewan.

Reakcja Iranu i presja Rosji

Iran i Rosja, państwo-agresor, sprzeciwiły się tej trasie. Moskwa i Teheran obawiają się, że może ona wpłynąć na handel między dwoma krajami w kierunku północ–południe, a także wyrażają podejrzenia dotyczące możliwej obecności USA w sferze bezpieczeństwa związanej z TRIPP. Ambasador Armenii w Iranie Grigor Hakobyan 2 listopada poinformował irańskich parlamentarzystów o najnowszych ustaleniach dotyczących projektu.

Ambasador Iranu w Armenii Chalil Szirgholami powiedział dziennikarzom w Erywaniu, że dla Teheranu istotne są poszanowanie integralności terytorialnej i suwerenności Armenii, a także brak działań stron trzecich, które mogłyby zaszkodzić strategicznym relacjom Erywania i Teheranu. Tymczasem Kreml miał grozić wstrzymaniem krytycznie ważnych dostaw gazu do Armenii, jeśli Erywań będzie kontynuował geopolityczne zbliżenie z Zachodem. Paszynian oświadczył 4 listopada w Brukseli, że Armenia może być gotowa złożyć wniosek o członkostwo w UE nie później niż w 2028 roku.

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