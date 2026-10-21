Armenia zwróciła się do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) z prośbą o uznanie ograniczeń handlowych nałożonych przez państwo-agresora Rosję na armeńskie towary za nielegalne bariery rynkowe. The Moscow Times informuje o tym, powołując się na ministra gospodarki Armenii Geworga Papojana.

Według ministra Rosja w tym roku wprowadziła szeroko zakrojone zakazy dotyczące szeregu towarów z Armenii. Erywań uważa te ograniczenia za nielegalne.

Odwołanie do EUG

Papojan oświadczył, że jeśli ograniczenia zostaną uznane za barierę, Rosja będzie zobowiązana do ich zniesienia w ciągu 30 dni, zgodnie z procedurami EUG. Armenia już składała odrębne odwołania dotyczące każdego z ograniczeń wprowadzonych w ostatnich miesiącach.

W jednym przypadku, według ministra, Erywań uzyskał poparcie trzech innych państw członkowskich unii gospodarczej. Jednocześnie Rosja, jak twierdzi Papojan, wykorzystała prawo weta, aby zablokować te odwołania.

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Rozpatrzenie i handel z UE

EUG ma rozpatrzyć nowe, szersze odwołanie Armenii 3 listopada. „Zobaczymy, czy będzie odczuwalny rezultat” — powiedział Papojan.

Ograniczenia ze strony Rosji nasilały się wraz z rozpoczęciem procesu przystąpienia Armenii do Unii Europejskiej. Tymczasem UE obniżyła cła na około 80% armeńskiego eksportu na kolejne dwa lata.

We wspólnym raporcie Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Kirgistanu, opublikowanym we wtorek, ostrzeżono, że wyjście Armenii z EUG lub jej zbliżenie z UE może uderzyć w handel, rynek pracy i rynek energii tego kraju.

Stosunki między Moskwą a Erywaniem pogorszyły się po ustanowieniu przez Azerbejdżan kontroli nad Górskim Karabachem we wrześniu 2023 roku. Armeńscy urzędnicy oskarżali rosyjskich sił pokojowych o niezdolność do ochrony regionu i jego ormiańskiej ludności podczas ofensywy sił azerbejdżańskich.

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