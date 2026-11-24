Aktywność produkcyjna w Japonii rosła w listopadzie nieco szybciej, ponieważ zwiększyły się produkcja i zamówienia eksportowe w związku z popytem na półprzewodniki i elektronikę. Jak informuje Channel NewsAsia, wynika to ze wstępnego badania S&P Global.

Wzrost produkcji i eksportu

Wstępny indeks aktywności gospodarczej S&P Global dla japońskiego sektora produkcyjnego wzrósł w listopadzie do 53,7 pkt z 53,3 pkt w październiku. Wartość powyżej 50 pkt wskazuje na ekspansję aktywności, a poniżej tego poziomu — na jej spadek.

Subindeks produkcji przemysłowej wzrósł, a nowe zamówienia zwiększały się w stabilnym tempie. Istotnym czynnikiem był gwałtowny wzrost zamówień eksportowych. Popyt, w tym ze strony innych dużych gospodarek Azji, przyspieszył wzrost nowego biznesu eksportowego w sektorze prywatnym do najwyższego poziomu od stycznia 2018 roku.

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Usługi spowolniły ogólną dynamikę

Jednocześnie aktywność w sektorze usług osłabła: wstępny indeks dla tego sektora spadł do 50,5 pkt wobec 51,7 pkt w październiku. Indeks kompozytowy, który łączy wskaźniki produkcji i usług, obniżył się z 52,1 do 51,5 pkt — najniższego poziomu od sześciu miesięcy.

Producenci byli bardziej optymistyczni niż firmy z sektora usług co do perspektyw biznesowych, jednak zaufanie w obu sektorach spadło w porównaniu z październikiem. Firmy obawiały się rosnących kosztów, niedoboru pracowników i możliwego długotrwałego osłabienia wydatków konsumenckich. Presja cenowa w sektorze prywatnym pozostawała znaczna, choć inflacja kosztów nakładów spowolniła do minimum z ośmiu miesięcy, a wzrost cen produkcji — do najniższego poziomu od marca.

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