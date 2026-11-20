Południowokoreański producent chipów SK Hynix w grudniu zostanie największym akcjonariuszem japońskiego Kioxia Holdings po konwersji obligacji struktury inwestycyjnej na akcje. Firma uzyska pośredni udział wynoszący około 14,1% w Kioxii, podaje Channel NewsAsia.

Konwersja obligacji

SK Hynix planuje zamienić obligacje na 129 tys. akcji zwykłych struktury inwestycyjnej. Firma kupi również od Bain Capital kolejne 1001 akcji tej struktury. Po sfinalizowaniu transakcji SK Hynix nie planuje dodatkowo kupować ani sprzedawać akcji Kioxii.

Firma oświadczyła również, że po transakcji jej udział w zarządzaniu Kioxią pozostanie ograniczony.

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Rynek chipów pamięci

Transakcja odbywa się w warunkach wysokiego popytu na chipy NAND, które są wykorzystywane do przechowywania danych w urządzeniach — od smartfonów po serwery w centrach przetwarzania danych dla sztucznej inteligencji.

Według firmy badawczej Counterpoint SK Hynix zajmuje drugie miejsce wśród producentów chipów NAND z udziałem w rynku na poziomie 19%, a Kioxia — czwarte z udziałem 14%. W 2018 roku SK Hynix zainwestowała łącznie 395 mld jenów, czyli 2,48 mld dolarów, w konsorcjum kierowane przez Bain Capital, które przejęło Toshiba Memory — obecnie Kioxię.

Kioxia zadebiutowała na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w grudniu 2024 roku. W czerwcu struktura inwestycyjna zarządzana przez Bain zakończyła sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Kioxii.

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