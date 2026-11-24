Jednostka tajwańskiej firmy TSMC zwróciła się do władz Teksasu z wnioskiem o ograniczenie podatku od nieruchomości dla planowanego zakładu produkcji chipów w hrabstwie Brazos. Wartość projektu szacowana jest na 22,6 mld dolarów, a firma określiła przyznanie ulgi podatkowej jako decydujący czynnik dla decyzji o budowie, informuje Channel NewsAsia.

Wniosek w ramach programu stanowego

Firma złożyła wniosek do Kontrolera Rachunków Publicznych Teksasu w ramach programu Jobs, Energy, Technology and Innovation. Planowany kompleks może zajmować ponad 3 200 akrów i obejmować jeden lub kilka zakładów produkcji półprzewodników, a także infrastrukturę pomocniczą.

W zakładzie planowana jest produkcja chipów w technologii 2-nanometrowej lub bardziej zaawansowanej. Takie komponenty będą przeznaczone do systemów sztucznej inteligencji, obliczeń wysokiej wydajności i urządzeń mobilnych.

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Alternatywą pozostaje Arizona

W złożonym dokumencie wskazano, że alternatywną lokalizacją dla rozbudowy pozostaje Arizona, gdzie mieści się jednostka TSMC. Firma zaznaczyła, że rozbudowa w tym stanie, gdzie od końca 2024 roku prowadzi zakład produkcji półprzewodników, może zapewnić pewne korzyści operacyjne i ekonomiczne.

Według szacunku przedstawionego we wniosku teksański obiekt ma stworzyć co najmniej 2 099 bezpośrednich miejsc pracy w ciągu kolejnych czterech dekad.

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