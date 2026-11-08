Silne wiatry w niektórych rejonach Kolumbii oraz ulewne deszcze w Peru i Ekwadorze już wpływają na produkcję bananów. Producenci w Ameryce Łacińskiej apelują do rynków międzynarodowych o zapewnienie bardziej sprawiedliwych warunków handlowych i wyższych płatności, aby mogli przeciwstawić się skutkom obecnego super El Niño. Jak informuje The Guardian, w Republice Dominikańskiej prognozowane są również warunki bardziej suche i cieplejsze niż zwykle.

Straty w zbiorach i eksporcie

Według Fairtrade podczas poprzedniego cyklu El Niño produktywność wśród rolników i pracowników współpracujących z organizacją spadła o 13% w Republice Dominikańskiej, o 22% w Ekwadorze i o 6% w Peru w porównaniu z poprzednim rokiem. Podczas El Niño w 1983 roku, jednego z najsilniejszych w całym okresie obserwacji, w Ekwadorze ucierpiało 15% obszarów obsadzonych bananami, a eksport zmniejszył się o 36%.

Specjalistka Fairtrade ds. klimatu i środowiska Carly-Jane Stanton oświadczyła, że obecne zjawisko może przynieść bardziej ekstremalne warunki pogodowe, w tym intensywne opady i silne wiatry. W jej ocenie skutki dla producentów mogą być poważniejsze niż podczas cyklu 2023–2024.

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Stowarzyszenie Producentów Bananów Magdaleny i La Guajiry podało, że wartość eksportu z karaibskiego regionu Kolumbii zmniejszyła się między lipcem a wrześniem o 32%, do 122 mln dolarów. Tylko we wrześniu wolumen dostaw był o 42% niższy niż rok wcześniej, a przychody niemal zmniejszyły się o połowę — z 70 mln do 40 mln dolarów.

Apel o rewizję cen

Stowarzyszenie zaznaczyło, że straty produktywności spowodowane czynnikami klimatycznymi, spadek dochodów z eksportu i problemy walutowe podważają ekonomiczną trwałość branży. Fairtrade wzywa Wielką Brytanię do ustawowego przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym, w tym niskim lub nieterminowym płatnościom dla rolników oraz umowom przerzucającym ryzyko na producentów.

Ceny bananów w brytyjskich supermarketach prawie nie zmieniały się przez około 40 lat, mimo rosnących kosztów nawozów, paliwa i pracy. Według Ethical Trading Initiative w 2026 roku ceny otrzymywane przez dostawców nie pokrywały podstawowych kosztów produkcji w przypadku 66,7% z nich. Badanie dla Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju sugeruje, że do 2050 roku obszary nadające się do uprawy bananów w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach mogą zmniejszyć się średnio o 61%.

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