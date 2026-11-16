W Rumunii produkcja samochodów w okresie styczeń–październik 2026 roku spadła o 12,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. Zakłady Dacii w Mioveni oraz przedsiębiorstwo Ford Otosan w Krajowie wyprodukowały łącznie 398 061 samochodów. Dane opublikowało Rumuńskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACAROM.

Porównanie z 2025 rokiem

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2025 roku te dwa zakłady produkcyjne wyprodukowały 453 955 samochodów. Tym samym ich łączna produkcja w tym roku była mniejsza o 55 894 samochody.

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Statystyki obejmują produkcję w dwóch przedsiębiorstwach w okresie od stycznia do października, a nie cały 2026 rok. O danych opublikowanych przez ACAROM 16 listopada poinformował Romania Insider.

Spadek pogłębił się w październiku

W październiku spadek w rumuńskiej branży motoryzacyjnej pogłębił się: produkcja samochodów osobowych zmniejszyła się o ponad 20% rok do roku. W tytule swojego materiału Romania Insider wskazał, że spadek produkcji był związany z wynikami Dacii.

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