W Strefie Gazy w Palestynie produkcja oliwek w tym sezonie spadła do nie więcej niż 3300 ton, czyli około 8% poziomu sprzed wojny, informuje The National. Przed wojną roczne zbiory zbliżały się do 40 tys. ton, powiedział rzecznik Ministerstwa Rolnictwa Gazy Mohammed Awda.

Według oceny ministerstwa uszkodzonych zostało około 40 tys. z 45 tys. dunamów ziemi, na której przed wojną rosły drzewa oliwne. Resort podał również, że w Strefie zniszczono ponad milion drzew oliwnych, podczas gdy dostęp do wielu ocalałych gajów pozostaje ograniczony.

Ziemia i tłocznia oliwy stały się niedostępne

Rolnik Saed Abu-Baraka powiedział, że większość rodzinnej działki o powierzchni 17 dunamów na wschód od Deir el-Balah znajduje się obecnie za żółtą linią — na obszarze pod izraelską kontrolą wojskową. Rodzina ma dostęp jedynie do ziemi na zachód od miasta, gdzie schronienie znalazły również przesiedlone rodziny.

Przed wojną Abu-Baraka wraz z krewnymi przez cztery dni zbierał oliwki, przygotowywał tradycyjne potrawy i spędzał wieczory przy ognisku. W tym roku przyszedł do gaju z żoną i dziećmi, jednak wielu krewnych, którzy wcześniej uczestniczyli w zbiorach, nie było tam.

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Po zbiorach rodzina musiała zawieźć oliwki do Nuseiratu, ponieważ najbliższa tłocznia oliwy we wschodniej części Deir el-Balah została zniszczona. Abu-Baraka czekał dwa dni na wytłoczenie oliwek.

Oliwki i oliwa drożeją

Niedobór wpłynął także na ceny. Mieszkaniec Gazy Ajman al-Shandagly powiedział, że wcześniej kupował co roku co najmniej 30 ratli, czyli około 75 kilogramów, oliwek do przetworów oraz dwie duże puszki miejscowej oliwy z oliwek. W tym sezonie zdołał kupić jedynie sześć ratli oliwek i trzy litry oliwy.

Jak powiedział, ratl oliwek odmiany Suri kosztuje 60 szekli wobec 20 szekli przed wojną, a cena litra oliwy z oliwek wzrosła z 30 do nawet 120 szekli. Awda zaznaczył, że wcześniej Gaza była samowystarczalna w produkcji oliwek i importowała tylko ograniczone ilości oliwy, a obecnie zależy głównie od importu.

Poza Strefą kampania The Last Harvest, prowadzona przez palestyńską markę oliwy z oliwek Jenin i Big Heart Foundation, zbiera środki dla rolników i zwraca uwagę na niszczenie gajów oliwnych. Organizatorzy twierdzą, że darowizna w wysokości 35 dirhamów może pomóc zasadzić jedno drzewo oliwne.

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