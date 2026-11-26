Major League Baseball (MLB) złożyła pozew przeciwko związkowi zawodowemu graczy MLBPA w sądzie federalnym na Manhattanie w USA. Liga chce z wyprzedzeniem zabezpieczyć potencjalny lokaut przed pozwami antymonopolowymi, informuje The Japan Times.

Pozew przed wygaśnięciem umowy

Obowiązująca pięcioletnia umowa zbiorowa między ligą a związkiem wygasa 1 grudnia o godz. 23:59 czasu wschodniego USA. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia do tego terminu, właściciele klubów mają, jak się oczekuje, wprowadzić lokaut.

W 38-stronicowym pozwie MLB zwraca się do sądu o uznanie, że lokaut nie naruszy federalnego prawa antymonopolowego i nie może zostać wstrzymany nakazem sądowym. Rzecznik ligi Glen Caplin oświadczył, że pozew ma utrzymać strony przy stole negocjacyjnym, aby zawrzeć nową umowę i rozegrać pełny sezon 2027.

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Rozbieżności w sprawie wynagrodzeń

Negocjacje dotyczące nowej umowy utknęły w martwym punkcie. Właściciele klubów nalegają na wprowadzenie limitu wynagrodzeń, podczas gdy związek sprzeciwia się takiemu systemowi. MLB proponuje od 2028 roku ustalić maksymalny fundusz płac na poziomie 258,2 mln dolarów, a minimalny na 180,2 mln dolarów.

Liga uważa, że związek może zrezygnować ze statusu przedstawiciela graczy w negocjacjach zbiorowych. Mogłoby to potencjalnie umożliwić graczom wniesienie pozwów antymonopolowych przeciwko MLB i jej 30 klubom, a odszkodowanie mogłoby wynieść trzykrotność udowodnionych strat finansowych.

MLBPA nazwała pozew bezpodstawnym. Związek oświadczył, że liga zwróciła się do sądu w trakcie negocjacji, zamiast prowadzić je w dobrej wierze. Poprzedni lokaut MLB opóźnił rozpoczęcie sezonu 2022, jednak każda drużyna rozegrała wszystkie 162 mecze sezonu zasadniczego. Ostatni raz liga straciła mecze sezonu zasadniczego z powodu sporu pracowniczego podczas strajku graczy w latach 1994–1995.

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