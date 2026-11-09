W Finlandii badacze z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii ustalili, że wśród mężczyzn w wieku 42–60 lat wyższy stosunek białka zwierzęcego do roślinnego wiązał się z niższym poziomem testosteronu całkowitego. W badaniu uczestniczyło 2546 mężczyzn. Informuje o tym ScienceAlert.

Dietę oceniano przez cztery dni

Uczestnicy szczegółowo rejestrowali swoją dietę przez cztery dni. Mężczyźni, którzy zgłosili najwyższe spożycie białka zwierzęcego w porównaniu z roślinnym, mieli najniższe wartości wolnego testosteronu — hormonu niezwiązanego z białkami krwi.

Jednocześnie większe spożycie białka roślinnego ze źródeł niebędących zbożami, w tym warzyw, roślin strączkowych i orzechów, wiązało się z wyższym poziomem wolnego testosteronu. Badacze zaznaczyli, że uczestnikami byli głównie przedstawiciele grupy kaukaskiej, dlatego wyniki mogą nie mieć zastosowania do innych grup ludności.

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Różnica była niewielka

Naukowiec Miika Vinn-Ellis podkreślił, że odnotowane różnice w stężeniach testosteronu były statystycznie istotne, ale stosunkowo niewielkie. Badanie nie pozwala określić, czy mają one konsekwencje dla zdrowia.

W modelowaniu statystycznym opartym na danych obserwacyjnych zastąpienie białka zwierzęcego roślinnym nie miało istotnego związku ani z testosteronem całkowitym, ani wolnym. Autorzy nie mogą ustalić, czy białko zwierzęce bezpośrednio obniża poziom hormonu ani jaki może być mechanizm takiego związku. Jedynie przypuszczają, że rolę mogą odgrywać markery zapalne lub różne reakcje metaboliczne.

Roślinne źródła białka zazwyczaj zawierają więcej błonnika, węglowodanów i nienasyconych kwasów tłuszczowych, podczas gdy źródła zwierzęce mogą zawierać więcej tłuszczów nasyconych i cholesterolu. Wyniki opublikowano w International Journal of Food Sciences and Nutrition.

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