W USA badacze z Columbia University i School of Global Public Health Uniwersytetu Nowojorskiego wykryli związek między wyższą masą ciała w chwili rozpoznania demencji a niższym ryzykiem śmierci. Jak podaje ScienceDaily, w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała ryzyko śmierci było o 16% niższe w grupie z nadwagą i o 27% niższe wśród osób z otyłością I stopnia.

Dane ponad 4,5 tysiąca uczestników

Autorzy przeanalizowali dane z amerykańskiego krajowego badania Health and Retirement Study za lata 1998–2022. Do próby włączono 4523 uczestników w wieku od 51 lat, którzy na początku obserwacji nie mieli demencji, ale później otrzymali taką diagnozę.

Uczestników ze wskaźnikiem masy ciała od 25 do 29,9 zaliczono do grupy z nadwagą. W przypadku osób ze wskaźnikiem masy ciała od 30 do 34,9, czyli z otyłością I stopnia, ryzyko śmierci było o 27% niższe. W grupie z otyłością II i III stopnia, ze wskaźnikiem masy ciała wynoszącym 35 lub więcej, wskaźnik był o 22% niższy.

Związek ten utrzymał się po uwzględnieniu palenia tytoniu, istniejących chorób i cech demograficznych. Wyniki opublikowano w Journal of Alzheimer's Disease.

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Przyczyny związku nie zostały ostatecznie ustalone

Naukowcy sprawdzili, czy wyniku nie można wyjaśnić spadkiem masy ciała przed pojawieniem się klinicznych oznak demencji albo tak zwanym efektem przeżycia. Według ich wniosków rozpatrywane źródła statystycznych zniekształceń prawdopodobnie nie były główną przyczyną wykrytej zależności.

Jako jedno z możliwych wyjaśnień autorzy wskazują większe zapasy energii i masy mięśniowej. Demencja może pogarszać apetyt, utrudniać samodzielne jedzenie, zwiększać zapotrzebowanie energetyczne oraz prowadzić do utraty masy ciała i wyniszczenia. Jednocześnie badanie nie ustala, że to właśnie te czynniki bezpośrednio zapewniają dłuższe przeżycie.

Autorzy osobno podkreślili, że wyniki nie są zaleceniem, aby osoby z demencją przybierały na wadze. Uważają masę ciała w chwili postawienia diagnozy za możliwy wskaźnik prognostyczny, a także zwracają uwagę na znaczenie właściwego żywienia dla takich pacjentów.

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