W Pakistanie ośmioro młodych aktywistów zostało laureatami Nagrody Diany 2026 za inicjatywy w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia i działań na rzecz klimatu. Znaleźli się wśród 198 osób wyróżnionych na świecie, podaje Dawn.

Ośmioro laureatów z Pakistanu

Nagrodę otrzymali Ali Ahmed Manj, który dąży do poprawy dostępu do usług medycznych; założycielka SheRise Pakistan Ariba Suleman; szefowa The Pro-Justice Project Mariam Rehman; Muhammad Ibrahim, który wykorzystywał cyfrowe mapowanie, aby pomagać osobom poszkodowanym przez powodzie; oraz Noor Abdul Ghani, która zachęca dziewczęta do zajmowania się nauką i technologią.

Wśród laureatów są także Rhea Yassir Khawaja, która upowszechnia wiedzę o higienie menstruacyjnej, Sara Ali, wspierająca kampanie szczepień przeciwko polio, oraz Vishal Parkash, który działa na rzecz rozszerzenia dostępu finansowego dla zmarginalizowanych społeczności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nagroda ku czci księżnej Diany

Nagroda Diany jest co roku przyznawana maksymalnie 200 młodym osobom za projekty i inicjatywy młodzieżowe odpowiadające czterem Celom Zrównoważonego Rozwoju: dobrej jakości edukacji, zdrowiu i dobrostanowi, zmniejszaniu nierówności oraz działaniom na rzecz klimatu. Organizacja nazywa ją globalnym wyróżnieniem dla młodych aktywistów społecznych, którzy zmieniają swoje społeczności.

Listy od książąt

Po ogłoszeniu nagród 4 listopada laureaci otrzymali listy z Pałacu Kensington, od biura księcia Williama i jego żony Kate, a także od księcia Harry'ego. W liście do Ariby Suleman książę William podkreślił jej wytrwałość, odwagę, współczucie i wiarę w dobroć. Książę Harry napisał, że to wyróżnienie ma dla niego osobiste znaczenie, ponieważ nosi imię jego matki i wspiera jej przekonanie o zdolności młodych ludzi do zmieniania świata.

Czytaj nas na