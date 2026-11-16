W Niemczech opinia prawna przygotowana na zlecenie Partii Lewicy podważyła konstytucyjność planowanej przez rząd federalny ustawy o ochronie inwestycji. Dokument ma znacząco ograniczyć możliwość przenoszenia przez kraje związkowe dużych prywatnych zasobów mieszkaniowych do własności publicznej, jednak autorzy opinii uważają, że ustawa może nie przetrwać kontroli Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe.

Jak podaje Tagesschau, opinię przygotowała profesor prawa z Würzburga Isabel Feichtner wraz z dwojgiem kolegów. Feichtner była również członkinią komisji eksperckiej Senatu Berlina ds. socjalizacji. Komisja wcześniej uznała, że artykuł 15 niemieckiej Ustawy Zasadniczej może stanowić podstawę przeniesienia mieszkań należących do dużych spółek do własności publicznej.

Ograniczenia dla krajów związkowych

Rząd federalny chce ustanowić jednolite w całym kraju zasady, które zawężą możliwości stosowania socjalizacji przez kraje związkowe. Główne założenia planowanej ustawy przewidują, że taki krok może być podjęty wyłącznie jako ostateczność: najpierw należy udowodnić, że nie ma innych środków rozwiązania problemu. Proponuje się także ustalenie odszkodowania w wysokości wartości rynkowej, które ma być wypłacane w gotówce.

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Zdaniem Feichtner wymogi te wykraczają poza to, co przewiduje Ustawa Zasadnicza. W opinii wskazano, że ustawa federalna nie może jedynie blokować kompetencji ustawodawczych krajów związkowych bez merytorycznego uregulowania danej kwestii.

Krytyka planu rządu

Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt, który zlecił przygotowanie głównych założeń, wcześniej oświadczył, że socjalizacja nie może odbywać się arbitralnie. W prace nad projektem zaangażowane są także ministerstwa budownictwa i sprawiedliwości, na czele których stoją przedstawiciele Partii Socjaldemokratycznej.

Konstytucjonalista Joachim Wieland powiedział agencji AFP, że proponowane bariery faktycznie uniemożliwią socjalizację, choć Ustawa Zasadnicza nie określa jej jako środka wyłącznie ostatecznego. Wątpliwości co do legalności inicjatywy wyrażała także minister sprawiedliwości Stefanie Hubig. Partia Lewicy zapowiedziała, że zwróci się do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, jeśli ustawa zostanie uchwalona.

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