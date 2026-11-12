W Stanach Zjednoczonych badacze z Narodowych Instytutów Zdrowia USA wykryli związek między podwyższonym poziomem dwóch trwałych substancji chemicznych we krwi a większą częstością ER-ujemnego raka piersi. Jak informuje ScienceDaily, chodzi o kwas perfluorooktanowy PFOA oraz kwas perfluorooktanosulfonowy PFOS, należące do grupy substancji per- i polifluoroalkilowych PFAS.

Różnica między grupami

Kobiety z najwyższym stężeniem PFOA we krwi miały o 67% większą częstość ER-ujemnego raka piersi niż uczestniczki z najniższym stężeniem tej substancji. W przypadku PFOS wskaźnik ten wyniósł 93%. Jednocześnie badacze nie wykryli wyraźnego związku między tymi dwiema substancjami a ogólnym ryzykiem raka piersi.

Guzy ER-ujemne nie mają receptorów, za pośrednictwem których estrogen stymuluje wzrost komórek nowotworowych. Takie formy raka są często bardziej agresywne i zwykle mają gorsze wyniki niż guzy wrażliwe na estrogen.

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Jak przeprowadzono badanie

Naukowcy przeanalizowali próbki krwi pobrane jeszcze przed postawieniem diagnozy i zmierzyli stężenia 17 substancji z grupy PFAS. Wykorzystali dane z Sister Study, do którego w latach 2003–2009 włączono 50 884 kobiety w wieku od 35 do 74 lat z USA i Portoryko. W chwili przystąpienia do badania uczestniczki nie miały raka piersi, jednak każda z nich miała rodzoną lub przyrodnią siostrę z taką diagnozą.

Na potrzeby analizy PFAS badacze rozpatrzyli dane 1 609 kobiet, u których później wykryto raka piersi, oraz grupy porównawczej liczącej 2 269 uczestniczek. Wyniki wskazują na związek statystyczny, a nie dowodzą, że PFOA lub PFOS bezpośrednio powodują chorobę.

Potrzeba dalszych badań

PFOA i PFOS w dużej mierze wycofano z użycia i zastąpiono innymi związkami PFAS, jednak substancje te utrzymują się w środowisku i mogą przez lata gromadzić się w organizmie. Autorzy pracy wezwali do dodatkowej oceny możliwego związku nowszych zamienników PFAS z ryzykiem raka piersi. Badanie opublikowano w Journal of Clinical Oncology.

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