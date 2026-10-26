Sąd Najwyższy Kenii uchylił obciążenie samotnej matki kosztami prawnymi w wysokości 389 064,50 szylinga kenijskiego w sprawie o opiekę nad dzieckiem i jego utrzymanie. Sędzia Helen Namisi orzekła, że takich postępowań nie można utożsamiać ze sporami handlowymi, a ustalenie kosztów musi być zgodne ze stawkami ustawowymi i uwzględniać prawo człowieka do dostępu do wymiaru sprawiedliwości, informuje Nation Kenya.

Spór o wynagrodzenie adwokata

Kobieta zwróciła się do Sądu Głównego Magistratu w Milimani w Nairobi w 2021 roku. Jej sprawa o opiekę nad dzieckiem i jego utrzymanie została uregulowana w drodze mediacji sądowej poprzez zawarcie porozumienia o odpowiedzialności rodzicielskiej bez pełnego procesu.

Według matki zatrudniła ona adwokata na warunkach częściowo nieodpłatnej pomocy prawnej i uzgodniła łączne wynagrodzenie w wysokości 30 000 szylingów. Następnie zapłaciła 40 000 szylingów w ratach za pośrednictwem płatności mobilnych. Adwokat twierdził natomiast, że strony ustnie uzgodniły kwotę 500 000 szylingów wyłącznie za prowadzenie sprawy.

W czerwcu 2024 roku adwokat złożył rachunek kosztów, żądając 956 696 szylingów za usługi prawne. Zastępczyni rejestratora Margaret Kurumbu nie uznała twierdzenia o ustnym porozumieniu, ponieważ brakowało na to dowodów. Jednocześnie ustaliła wynagrodzenie za prowadzenie sprawy na 200 000 szylingów, odjęła już zapłacone 40 000 szylingów i dodała 53 333 szylingi kosztów przygotowania do rozprawy, a także inne wydatki.

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Nieprawidłowo zastosowane stawki

Sędzia Namisi ustaliła, że przy obliczaniu kosztów zastosowano niewłaściwą skalę. Zgodnie z Załącznikiem 7(4)(c) do Rozporządzenia o wynagrodzeniu adwokatów z 2014 roku opłata za sprawy dotyczące opieki nad dzieckiem i prawa dostępu do niego w sądach niższej instancji wynosi 5 000 szylingów.

Sąd zauważył również, że nawet przy zastosowaniu ogólnego przepisu dotyczącego spraw, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu, wynagrodzenie nie mogło przekroczyć 50 000 szylingów. Zdaniem sędzi przyznanie 200 000 szylingów nie miało podstawy prawnej.

Ochrona dostępu do wymiaru sprawiedliwości

Sąd osobno uchylił koszty przygotowania do rozprawy. Taki rodzaj kosztów przewidziano dla postępowań przed Sądem Najwyższym, lecz nie występuje on w przepisach regulujących koszty w sądach niższej instancji. Ponadto sprawa zakończyła się mediacją, a nie pełnym procesem.

Sędzia podkreśliła, że w sprawach dotyczących dzieci najważniejsze są ich najlepsze interesy. Sąd uwzględnił również zeznania matki o jej trudnej sytuacji finansowej: utrzymuje rodzinę, sprzedając biżuterię online. Zdaniem sądu obciążenie kwotą 389 064,50 szylinga w takiej sprawie było nieproporcjonalne i tworzyło przeszkodę w dostępie do wymiaru sprawiedliwości.

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