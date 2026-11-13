Wysoki Sąd w Lahaurze w Pakistanie orzekł, że sądy ochrony praw konsumentów nie mają jurysdykcji do rozpatrywania skarg posiadaczy polis ubezpieczeniowych przeciwko firmom ubezpieczeniowym. Decyzję wydał sędzia Jawad Hassan na podstawie petycji United Insurance Company of Pakistan Limited.

Jak informuje Dawn, firma zaskarżyła decyzję okręgowego sądu ochrony praw konsumentów w Bhakkarze. Sąd ten oddalił zarzuty ubezpieczyciela dotyczące dopuszczalności skargi posiadacza polisy, uznając, że spór powstał w związku ze świadczeniem usług ubezpieczeniowych.

Przepisy prawa ubezpieczeniowego

Sędzia uchylił tę decyzję, wskazując, że sąd niższej instancji nie przeanalizował właściwie przepisów artykułu 122 Ordynacji ubezpieczeniowej z 2000 roku. Zgodnie z częścią trzecią tego artykułu żaden sąd, z wyjątkiem wyspecjalizowanego trybunału, nie może rozpatrywać roszczeń posiadacza polisy ubezpieczeniowej wobec firmy ubezpieczeniowej dotyczących polisy ubezpieczeniowej lub z niej wynikających.

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Sprawę skierowano do ponownego rozpatrzenia

Jawad Hassan powołał się również na artykuł 143 Konstytucji Pakistanu oraz orzecznictwo, w szczególności precedens w sprawie Adamjee Insurance Company. Zaznaczył, że należycie uchwalone ustawodawstwo federalne ma pierwszeństwo przed aktami prowincjonalnymi, a ustawa szczególna z określonym mechanizmem rozstrzygania sporów nie może zostać wyparta przez ogólne przepisy o ochronie praw konsumentów.

Sprawę skierowano z powrotem do sądu ochrony praw konsumentów w celu ponownego rozpatrzenia kwestii dopuszczalności skargi zgodnie z ustawodawstwem i orzecznictwem. Nowa uzasadniona decyzja ma zostać wydana w ciągu miesiąca.

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