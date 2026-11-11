W Wielkiej Brytanii Wysoki Trybunał w Londynie oddalił wniosek komika, jurora telewizyjnego i autora książek dla dzieci Davida Walliamsa o zakaz publikowania zarzutów dotyczących groomingu i zachowań seksualnych. Po upływie terminu odwoławczego śledztwo opublikowały ITV News i The Guardian, informuje ABC News Australia.

Relacje uczestniczek śledztwa

Według The Guardian kilka kobiet oświadczyło, że Walliams miał rzekomo wykorzystywać swój status celebryty do celów seksualnych, gdy były nastolatkami lub młodymi kobietami. Jedna z kobiet twierdzi, że doznała przemocy seksualnej w jego londyńskim domu, gdy miała 15 lat. Inne uczestniczki śledztwa mówiły o możliwym groomingu w okresie nastoletnim.

Jedna kobieta powiedziała, że Walliams miał rzekomo kontaktować się z nią, odkąd miała 15 lat, a relacja seksualna między nimi zaczęła się, gdy ona miała 17 lat, a on 34. Według niej relacja była dobrowolna, jednak odczuwała presję. Prawnicy Walliamsa oświadczyli, że uważał ją za 18-latkę.

Inna kobieta twierdzi, że poznała artystę w wieku 15 lat po tym, jak skontaktował się z nią przez media społecznościowe. Kilka kobiet, w tym sześć modelek w wieku od 19 do 22 lat w tamtym czasie, również oświadczyło, że Walliams jako pierwszy kontaktował się z nimi w mediach społecznościowych. Śledztwo mówi także o rzekomo niewłaściwej relacji seksualnej z młodszą pracownicą HarperCollins UK oraz nękaniu innej pracownicy.

ITV News i The Guardian poinformowały, że ich trzyletnie śledztwo opierało się na zeznaniach ponad 30 źródeł mających bezpośrednią wiedzę o okolicznościach.

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Stanowisko Walliamsa i reakcja

Walliams zaprzeczył, aby nadużywał władzy lub statusu. W liście do dziennikarzy przyznał, że czasami nierozważnie zachowywał się w przypadkowych relacjach seksualnych i nie zawsze należycie brał pod uwagę uczucia innych osób. Jednocześnie oświadczył, że nie jest seksualnym drapieżnikiem i nie złamał prawa.

Prawniczka Walliamsa, Sarah Mansoori, powiedziała sądowi, że jej klient próbował odebrać sobie życie po otrzymaniu listów od The Guardian i ITV News z prośbą o komentarz. Według niej później podjął kolejną próbę, a także niedawno został hospitalizowany w celu uzyskania pomocy psychiatrycznej. Sąd oddalił wniosek o nakaz sądowy 3 listopada.

Policja londyńska poinformowała, że skontaktowała się z The Guardian i ITV News, aby potencjalne ofiary wiedziały, jak zgłaszać możliwe przestępstwa. Walliamsowi nie postawiono zarzutów, a informacji o policyjnym śledztwie przeciwko niemu nie ma.

Po publikacjach BBC oświadczyło, że usuwa część programów, w tym Little Britain, na czas przeglądu materiałów z udziałem Walliamsa. Jego agent literacki Independent Talent Group przestał reprezentować artystę, a producenci ekranizacji książki Fing! usunęli jego epizodyczny występ z filmu.

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