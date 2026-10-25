Wysoki Sąd Sindhu w Pakistanie nakazał przekazanie tysięcy niezakończonych spraw narkotykowych do pięciu nowo utworzonych sądów specjalnych w Karaczi. Chodzi o postępowania zarejestrowane zgodnie z ustawą Sindhu o kontroli środków odurzających z 2024 roku.

Podział według jurysdykcji

Jak informuje The Express Tribune, zarządzenie wydano na polecenie prezesa Wysokiego Sądu Sindhu. Sędziom sądów okręgowych i sesyjnych w Karachi South, Karachi East, Karachi West, Karachi Central i Malir polecono zapewnić przekazanie spraw oraz przedłożyć raport Muhammadowi Jahangirowi Khanowi z zespołu inspekcyjnego sądu.

Sprawy mają zostać przekazane do sądów CNS I, II, IV, V i VI w Karaczi zgodnie z ich jurysdykcją terytorialną. Według władz do nowych sądów przekazano wszystkie sprawy zarejestrowane na mocy nowej ustawy, w tym cztery postępowania przeciwko Anmol, znanej również jako Pinky.

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Nowe zasady postępowań

Zmiany nastąpiły po uchyleniu 15 października 2024 roku ustawy o kontroli środków odurzających z 1997 roku i zastąpieniu jej nową ustawą Sindhu. Kwestie dotyczące środków zapobiegawczych w nowych sprawach również będą rozpatrywane przez specjalne sądy CNS, do których będą składane tymczasowe i końcowe akty oskarżenia w nowych i niezakończonych postępowaniach.

Nowa ustawa pozwala także rządowi tworzyć komisariaty policji, posterunki i punkty kontrolne w celu zwalczania nielegalnego obrotu narkotykami. Przewiduje surowsze kary i gwarancje ochrony praw obywateli, w tym rejestrowanie na wideo nalotów, zajęć, kontroli i zatrzymań.

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