W USA badacze z University of Texas Health Science Center at Houston przeanalizowali dane medyczne niemal 165 tys. osób w wieku co najmniej 65 lat. Ustalili, że w ciągu dwóch lat po szczepieniu ryzyko rozwoju choroby Alzheimera u uczestników, którzy otrzymali wysokodawkową szczepionkę przeciw grypie, było nawet o 22% niższe niż u osób, które otrzymały standardową dawkę. Informuje o tym ScienceAlert.

Czas trwania wykrytego związku

Uczestnicy, którzy co roku otrzymywali szczepionkę wysokodawkową zamiast standardowej, mieli nieco dłuższy okres niższego ryzyka. Badacze odnotowali silniejszy związek wśród kobiet niż wśród mężczyzn.

Autorzy zauważyli, że wraz z wynikami ich wcześniejszej analizy z 2022 roku, w której porównano osoby zaszczepione przeciw grypie z niezaszczepionymi, różnica w ryzyku mogła sięgać niemal 55%. W poprzednim badaniu z udziałem około 1,9 mln Amerykanów w wieku co najmniej 65 lat każde szczepienie przeciw grypie wiązano z około 40% niższym ryzykiem choroby Alzheimera w porównaniu z brakiem szczepienia.

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Nie udowodniono związku przyczynowego

Badanie opublikowane w czasopiśmie Neurology jest pierwszym, w którym porównano związek między ryzykiem choroby Alzheimera a wysokodawkową lub standardową szczepionką przeciw grypie. Jednocześnie jego wyniki nie dowodzą, że szczepienie bezpośrednio zapobiega chorobie. Zdaniem niezależnej epidemiolożki Erin Abner wykryty związek może wynikać z tego, że osoby otrzymujące szczepionkę wysokodawkową różniły się stanem zdrowia od tych, które otrzymywały standardową.

Naukowcy wskazali ograniczenia pracy: choroba Alzheimera może rozwijać się przez dziesięciolecia przed pojawieniem się objawów, dlatego część uczestników mogła już mieć ukryty proces patologiczny w chwili szczepienia. Po wykluczeniu osób, u których diagnozę postawiono w ciągu miesiąca po szczepieniu, statystycznie istotny związek pojawiał się dopiero po ośmiu miesiącach. Po około dwóch latach przestawał być statystycznie istotny.

Od 2022 roku amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób zalecają osobom powyżej 65. roku życia wysokodawkową szczepionkę przeciw grypie. Zawiera ona cztery razy więcej antygenu grypy niż standardowe szczepienie i ma wywoływać silniejszą odpowiedź immunologiczną u osób starszych.

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