Der Spiegel poinformował o wycieku danych Deutsche Bank, obejmującym 15 milionów e-maili i dokumentów. Według publikacji wyciek pozwala zajrzeć do wewnętrznego funkcjonowania banku, który Der Spiegel nazywa najważniejszym w kraju.

Wspomniani politycy i biznesmeni

W materiale podano, że w zbiorze danych figurują niemieccy politycy, rosyjscy oligarchowie, Donald Trump i Jeffrey Epstein. Der Spiegel pisze również o ich finansowych tajemnicach, z których część publikacja określa jako wątpliwe.

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Projekt Inside Deutsche Bank

Materiał opublikowano w ramach projektu Inside Deutsche Bank. W towarzyszącym opisie śledztwa publikacja wspomina szefa banku Christiana Sewinga, siedzibę główną Deutsche Bank we Frankfurcie oraz Władimira Putina.

Publikacja Der Spiegel jest datowana na 17 listopada 2026 roku. W tytule materiału publikacja nazywa ten wyciek bezprecedensowym.

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