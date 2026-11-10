W Szwecji prawdopodobny wyciek danych w globalnym systemie rezerwacyjnym Amadeus mógł dotknąć 350 164 pasażerów linii SAS. Firma zgłosiła incydent do Szwedzkiego Urzędu Ochrony Prywatności (IMY), informuje The Local Sweden.

Jakie dane mogły zostać dotknięte

Według SAS prawdopodobny wyciek dotyczy głównie starszych rezerwacji i podróży, które już się zakończyły. Wśród danych, które mogły zostać naruszone, są numery rezerwacji, daty, liczba pasażerów oraz inne informacje związane z lotami.

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Linia lotnicza nie poinformowała jeszcze każdego pasażera indywidualnie. SAS zaznaczył, że decyzja ta może zostać ponownie rozpatrzona, jeśli pojawią się nowe informacje. Przewoźnik oświadczył również, że złożył wymagane zawiadomienia do właściwych organów nadzorczych.

Inne linie lotnicze

Incydent dotknął także Finnair: linia lotnicza poinformowała, że mogło ucierpieć około 116 tys. jej rezerwacji. Finnair dodał, że naruszenie bezpieczeństwa obejmuje kilku międzynarodowych przewoźników lotniczych. Norweski nadawca NRK informował wcześniej, że osoby trzecie mogły mieć dostęp do zapisów w systemie Amadeus przez okres do trzech lat, a wśród potencjalnie poszkodowanych są również pasażerowie Norwegian Air.

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