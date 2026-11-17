W Niemczech wyciek dokumentów po raz pierwszy pokazał, jak wydawczyni Friede Springer przekazała Mathiasowi Döpfnerowi, szefowi koncernu medialnego Axel Springer, wielomiliardowy pakiet akcji. Poinformował o tym Der Spiegel 17 listopada 2026 roku o godzinie 07:00.

Przekazanie pakietu akcji

Według publikacji dokumenty po raz pierwszy potwierdzają mechanizm przekazania tego pakietu akcji. W publikacji pakiet określono jako wielomiliardowy, a sam temat scharakteryzowano w nagłówku jako projekt sukcesji w koncernie Axel Springer.

Döpfner jest szefem Axel Springer, a Springer w materiale określono jako wydawczynię. Artykuł opublikowano w dziale poświęconym firmom w ramach serii „Inside Deutsche Bank”.

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Aspekt podatkowy

Der Spiegel zaznacza, że strukturę przekazania akcji zorganizowano w taki sposób, że Döpfner prawdopodobnie musiał zapłacić jedynie niewielkie podatki. Publikacja opisuje taki rezultat jako podatkowy prezent dla szefa Axel Springer.

Jako autorów publikacji wskazano Susanne Amann, Henninga Hinzego, Nicolę Naber, Bastiana Obermayera i Frederika Obermaiera.

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