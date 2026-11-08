W Rosji wyciek danych z Rosstatu, państwowego urzędu statystycznego państwa-agresora, wskazuje, że od 2022 roku w wojnie przeciwko Ukrainie zginęło ponad 450 tys. Rosjan. Według The Moscow Times wojna stała się czwartą najczęstszą przyczyną zgonów w Rosji od 2022 roku.

Rosja oficjalnie nie ujawniała danych o stratach na polu walki od września 2022 roku i odrzucała niezależne szacunki jako niewiarygodne. The Moscow Times porównał losową próbę 50 nazwisk z otwartą bazą poległych prowadzoną przez Mediazonę i rosyjską redakcję BBC z bazą Silent Crow, jednak nie zdołał w pełni zweryfikować wycieku.

Dane po cyberataku

Grupa Belarus Cyber Partisans i Silent Crow oświadczyły, że przeprowadziły cyberatak na Rosstat w okresie od 29 października do 1 listopada. Poinformowały o wykradzeniu danych dotyczących rosyjskiej gospodarki, demografii i strat wojennych.

Wyliczenia Silent Crow obejmują nie tylko czynnych żołnierzy, lecz także cywilów, którzy zginęli w wyniku nalotów oraz podczas ukraińskiej operacji w rosyjskim obwodzie kurskim w 2024 roku. Jednocześnie nie uwzględniają zaginionych żołnierzy ani około 27 tys. zagranicznych bojowników, którzy według dostępnych szacunków mogli zostać zwerbowani do rosyjskich sił zbrojnych.

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Różne metodologie liczenia

Belarus Cyber Partisans opublikowali niższy szacunek — 393 881 zabitych. Opiera się on na innej metodologii i uwzględnia jedynie wojskowych oraz cywilów, którzy zginęli bezpośrednio w walkach lub wskutek długotrwałych konsekwencji wojny.

W bazie danych odnotowano także 14 160 zgonów żołnierzy z przyczyn niezwiązanych z działaniami bojowymi, w tym z powodu chorób, wypadków drogowych lub samobójstw. Ponad 32 tys. osób zmarło w wyniku obrażeń odniesionych co najmniej rok przed śmiercią.

Według wycieku 72% zgonów w zapisach zarejestrowano jako mające miejsce na terytorium tak zwanej DRL, struktury okupacyjnej na tymczasowo okupowanej części obwodu donieckiego Ukrainy. Tam, według wycieku, podczas walk o Bachmut zginęło ponad 20 tys. rosyjskich żołnierzy.

Janis Kluge, szef działu Rosji i Eurazji w Niemieckim Instytucie Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, nazwał wyciek najistotniejszym dotyczącym rosyjskich strat. Brytyjskie Ministerstwo Obrony również informowało na początku września, że po stronie Rosji w walkach zginęło ponad pół miliona osób, a łączne straty wraz z rannymi mogą sięgnąć 1,5 mln.

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