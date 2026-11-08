Wiceprzewodnicząca CJ Group Micky Lee otrzymała Medal Stulecia za Całokształt Osiągnięć podczas ceremonii Asian Hall of Fame w Los Angeles w USA. Medal przyznano za ponad trzy dekady pracy na rzecz promowania koreańskiego kina, muzyki i telewizji wśród międzynarodowej publiczności, podaje Korea Herald.

Wyróżnienie za wkład w kulturę

68-letnia amerykańska bizneswoman koreańskiego pochodzenia otrzymała medal, którym honoruje się osoby za długotrwały wkład w rozwój przemysłu, kultury i współpracy międzykulturowej. W swoim przemówieniu Lee porównała kulturę do tlenu i podkreśliła znaczenie tworzenia możliwości dla kolejnych pokoleń twórców.

Jak stwierdziła, głównym dziedzictwem jest nie tylko to, co już osiągnięto, lecz także możliwości tworzone dla tych, którzy przyjdą później. Lee wyraziła nadzieję, że nowe pokolenie twórców będzie marzyć na większą skalę i odważy się na to, co wcześniej wydawało się niemożliwe.

Praca w filmie i K-popie

Lee od lat 90. odgrywała jedną z kluczowych ról w rozwoju działalności rozrywkowej CJ Group. Wśród ważnych kroków wymienionych w materiale są inwestycja grupy w DreamWorks w 1995 roku oraz otwarcie w 1998 roku CGV Gangbyeon, pierwszego multipleksu kinowego w Korei.

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W filmie była producentką wykonawczą obrazu Bonga Joon-ho „Parasite”, który w 2020 roku stał się pierwszym nieanglojęzycznym filmem, który zdobył Oscara w kategorii najlepszego filmu. Lee była także producentką wykonawczą filmu Park Chan-wooka „Decision to Leave” z 2022 roku oraz nominowanego do Oscara filmu „Past Lives” z 2023 roku.

Platformy koreańskiej muzyki

Lee wspomniała również o swoim udziale w rozwoju Mnet, nagród MAMA Awards i festiwalu KCON. MAMA Awards zainaugurowano w 1999 roku jako Mnet Video Music Awards, a KCON rozpoczął działalność w 2012 roku i odbywa się w różnych krajach.

Nagrodę Lee wręczył założyciel i główny producent A2O Entertainment Lee Soo-man, który w ubiegłym roku został włączony do Asian Hall of Fame. W 2025 roku Micky Lee wręczyła mu wyróżnienie podczas ceremonii Asian Hall of Fame.

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