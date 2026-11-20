Wiceprzewodniczący Rezerwy Federalnej USA Philip Jefferson oświadczył, że rozbudowa infrastruktury sztucznej inteligencji obecnie zwiększa popyt i presję inflacyjną. Powiedział to 19 listopada podczas konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Centralnego Brazylii, informuje The Hill.

AI i ceny

Według Jeffersona w dłuższej perspektywie sztuczna inteligencja prawdopodobnie zautomatyzuje część zadań i uzupełni wykonywanie innych. Jednocześnie obecna rozbudowa infrastruktury AI tworzy dodatkowy popyt i nasila inflację.

Wiceprzewodniczący Fed dodał, że w przyszłości wzrost produktywności dzięki technologiom może z kolei wywierać presję na obniżenie inflacji, jednocześnie wspierając wzrost gospodarczy.

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Energia i stopy

Jefferson wskazał również na wpływ szoków cenowych na rynku energii związanych z trwającą niemal dziewięć miesięcy wojną z Iranem. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego średnia cena galona zwykłej benzyny w USA była o około 63 centy wyższa niż rok wcześniej, choć spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy odnotowało wzrost cen energii o 0,7% od września do października, po wzroście o 5,2% od sierpnia do września. Roczna inflacja, według publikacji, pozostaje powyżej celu Fed wynoszącego 2%.

We wrześniu Federalny Komitet Otwartego Rynku podniósł stopę o 0,25 punktu procentowego, a pod koniec października pozostawił ją w przedziale 3,75–4%. Jefferson nie poinformował, jak zagłosuje na posiedzeniu 8–9 grudnia, ale zaznaczył, że silniejsza reakcja banku centralnego byłaby uzasadniona, jeśli ryzyka inflacyjne się nasilą. Według szacunków CME FedWatch inwestorzy uwzględniali 96,4% prawdopodobieństwo podwyżki stopy o 0,25 punktu procentowego w grudniu.

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