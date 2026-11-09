Wicepremier i minister cyfryzacji Polski Krzysztof Gawkowski oświadczył, że po tragicznych wydarzeniach w Krakowie polskie władze złożyły w ciągu doby skargi dotyczące ponad 3 tysięcy kont użytkowników. Później liczba takich zgłoszeń zbliżyła się do 4 tysięcy. Jak zaznaczył, konta te rozpowszechniały fałszywe informacje i teorie spiskowe.

Zasięg dezinformacji

Jak podaje Polsat News, Gawkowski oszacował zasięg fali dezinformacji w pierwszych godzinach i pierwszej dobie po wydarzeniach na 250 milionów. Podkreślił, że chodziło o organiczne rozpowszechnianie wpisów przez prawdziwych użytkowników.

Wśród fałszywych twierdzeń, które pojawiały się w mediach społecznościowych, były informacje o rzekomym udziale polskiego rządu w ataku, wsparciu ze strony Unii Europejskiej oraz próbie odwołania Marszu Niepodległości i wydarzeń 11 listopada. Wicepremier nazwał takie publikacje niebezpiecznymi.

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Materiały przekazano cyberpolicji

Gawkowski poinformował, że dzięki współpracy z wydawcami portali internetowych udało się zneutralizować wiele kont rozpowszechniających dezinformację. Oświadczył również, że część materiałów została już przekazana do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak zaznaczył, autorzy wpisów, którzy mogli naruszyć prawo karne, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności po analizie policji.

Według ministra większość platform cyfrowych szybko usuwała fałszywe treści i utrzymywała kontakt z rządem. Najmniej aktywnie, w jego ocenie, reagowała platforma X: usuwała mniej kont, a poziom radykalizacji był tam najwyższy.

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