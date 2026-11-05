W Polsce wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) nadal będzie dążyć do zniesienia ograniczenia do dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Powiedział o tym podczas Kongresu Samorządowego, informuje RMF24.

Lider PSL podkreślił, że partia nie zrezygnuje z tej inicjatywy i zamierza doprowadzić ją do końca. Jak zaznaczył, po październikowym głosowaniu PSL rozpoczęło prace nad ponownym skierowaniem odpowiedniego projektu do rozpatrzenia.

Głosowanie w Sejmie

Sejm nie poparł w październiku przygotowanego przez PSL projektu zmian w Kodeksie wyborczym. Za jego przyjęciem głosowało 213 posłów, przeciw było 215, a kolejnych dziewięciu wstrzymało się od głosu. Większość przedstawicieli koalicji rządzącej poparła dokument, jednak do tej większości nie weszła część posłów Lewicy, Polski 2050 oraz kilku przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej.

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Podczas głosowania premier Donald Tusk przebywał z wizytą w Indiach razem z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką i ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że podobny projekt ustawy wniósł Senat, a także powiedział, że dostrzegł pozytywną reakcję koalicji na nową inicjatywę. Wyraził nadzieję, że poprze ją również prawica.

Stanowisko uczestników kongresu

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski również opowiedział się za zniesieniem ograniczenia. Jego zdaniem w warunkach kryzysów i zagrożeń istotne jest doświadczenie, a decyzja o wyborze lokalnych władz wykonawczych powinna należeć do obywateli.

Na zakończenie kongresu odczytano deklarację wzywającą do zniesienia ograniczeń liczby kadencji w samorządzie terytorialnym. Sygnatariusze uznali takie ograniczenia za niekonstytucyjne i naruszające wolność wyboru oraz podmiotowość lokalnych społeczności. Ograniczenie do dwóch kadencji dla organów wykonawczych gmin wprowadzono w 2018 roku, jednocześnie wydłużając jedną kadencję do pięciu lat.

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